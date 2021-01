27 gennaio 2021

Fedespedi sigla un accordo di collaborazione con Fondazione Università Ca' Foscari di Venezia

Prevede il patrocinio del Master in “Commercio, fiscalità ed arbitrato internazionale”

Fedespedi, la federazione delle case di spedizione italiane, ha firmato un accordo di collaborazione con Fondazione Università Ca' Foscari di Venezia che prevede, per l'anno accademico in corso, il patrocinio del Master in “Commercio, fiscalità ed arbitrato internazionale”, organizzato da Ca' Foscari Challenge School.

«Siamo - ha sottolineato il presidente di Fedespedi, Silvia Moretto - molto orgogliosi di questa nuova partnership tra la nostra Federazione e un'eccellenza italiana della formazione universitaria, dalla storica, forte vocazione internazionale. Sappiamo che l'internazionalizzazione è la chiave del successo del tessuto imprenditoriale italiano. Il nostro Made in Italy, oggi più che mai, ha bisogno di accedere ai mercati internazionali con tempi e costi certi e per questo ha urgenza di rivedere l'organizzazione della propria supply chain, dalle catene di approvvigionamento alla consegna a destinazione del prodotto finale. Per questo figure specializzate in commercio internazionale, con una formazione di alto livello in diritto internazionale dotate di conoscenze approfondite nella materia doganale, tributaria e nella contrattualistica internazionale saranno sempre più ricercate nel settore logistico, lato produzione e lato servizi alle aziende, dove si collocano le nostre imprese di spedizioni internazionali. Per questo – ha spiegato Moretto - riteniamo sia fondamentale per la nostra associazione investire in un progetto formativo come il Master IBATAX di Ca' Foscari Challenge School».



