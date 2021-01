27 gennaio 2021

Nel 2020 crescita del traffico ferroviario all'Interporto di Bologna. Lieve calo dei camion

Miglioramento nell'ultima parte dell'anno

Nel 2020 il traffico intermodale all'Interporto di Bologna ha registrato un sensibile incremento relativamente alla modalità ferroviaria e un contenuto calo relativamente a quella stradale frutto di una ripresa nel terzo e, in particolare, nel quarto trimestre dell'anno che ha compensato la flessione registrata nel secondo trimestre in coincidenza con l'impatto sulle attività economiche della prima ondata della pandemia di Covid-19.

Lo scorso anno il totale dei treni transitati all'interporto è stato di 3.956 convogli, con una crescita del +27,4% sull'anno precedente, di cui 1.959 in arrivo (+25,7%) e 1.997 in partenza (+29,2%). In numero di carri ferroviari il traffico è stato complessivamente di 57.372 unità (+13,9%), di cui 28.582 in arrivo (+13,9%) e 28.790 carri in partenza (+14,0%). Il traffico camionistico ha totalizzato 1,73 milioni di veicoli (-2,6%), di cui 864mila in entrata (-2,6%) ed altrettanti in uscita (-2,6%).

Nel solo quarto trimestre del 2020 i treni in arrivo e partenza sono stati 1.168, in aumento del +46,9% sul corrispondente periodo dell'anno precedente, per un traffico di carri ferroviari pari a 16.712 unità (+34,5%). Nell'ultimo trimestre dello scorso anno il traffico camionistico ha mostrato una ripresa del +5,3% essendo stato pari a 486mila veicoli.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec