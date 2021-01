27 gennaio 2021

Nominati i quattro vicepresidenti di Federagenti

Sono Giancarlo Acciaro, Gianluca Croce, Laura Miele e Domenico Speciale

Il neo presidente della Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi (Federagenti), Alessandro Santi, ha nominato i quattro vicepresidenti dell'organizzazione, nomine che sono state accolte ufficialmente dal consiglio direttivo di Federagenti. Si tratta di Giancarlo Acciaro, attuale presidente dell'Associazione degli Agenti Marittimi di Sardegna, di Gianluca Croce, vice presidente di Assagenti Genova, di Laura Miele, consigliere dell'Associazione Agenti Marittimi di Livorno e Piombino, e di Domenico Speciale, presidente degli Agenti Marittimi siciliani.

Si completa quindi il quadro dirigente della Federazione che ha già provveduto alla nomina del presidente dei giovani di Federagenti, Federica Archibugi, e che vede Giovanni Gasparini ricoprire la carica di presidente della Sezione Yacht.

«Una squadra equilibrata - ha sottolineato Alessandro Santi - di alto livello tecnico in grado di rappresentare in modo concreto le istanze dei vari territori, e quindi di confermare Federagenti nel ruolo di osservatorio privilegiato sulle dinamiche della portualità e del trasporto italiano».



