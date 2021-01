27 gennaio 2021

Il gruppo Grimaldi ha preso in consegna la PCTC Grande Texas

Ha una capacità di circa 7.600 ceu

Il gruppo armatoriale partenopeo Grimaldi ha preso in consegna la Grande Texas, una nuova PCTC (Pure Car & Truck Carrier) che è la sesta di una serie di sette car carrier commissionate al cantiere cinese Yangfan di Zhoushan. Lunga 199,90 metri e larga 36,45 metri, la Grande Texas ha una stazza lorda di 65.255 tonnellate e una velocità di crociera di 19 nodi. La nave, che batte bandiera italiana, è tra le unità PCTC più grandi sul mercato potendo trasportare circa 7.600 ceu (car equivalent unit) o in alternativa 5.400 metri lineari di merce rotabile e 2.737 ceu.

A partire dal prossimo marzo la Grande Texas andrà a potenziare il collegamento ro-ro settimanale operato dal gruppo Grimaldi tra il Mediterraneo ed il Nord America (Canada, Stati Uniti e Messico), aggiungendosi alle altre otto navi già operative sul servizio (Grande Baltimora, Grande Halifax, Grande Houston, Grande Mirafiori, Grande New York, Grande Torino, Grande New Jersey e Grande Florida). Pertanto la Grande Texas toccherà regolarmente 15 porti in Italia (Civitavecchia, Livorno, Salerno, Savona), Spagna (Valencia), Belgio (Anversa), Canada (Halifax), Stati Uniti (Baltimora, Davisville, Houston, Jacksonville, New York), e Messico (Altamira, Tuxpan, Veracruz).



