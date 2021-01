28 gennaio 2021

Il matrimonio tra Fincantieri e Chantiers de l'Atlantique non si farà

Le incertezze senza precedenti sul mercato turistico - spiegano Roma e Parigi - non consentono di procedere alla prevista operazione

Il matrimonio tra il gruppo navalmeccanico italiano Fincantieri e quello francese Chantiers de l'Atlantique non si farà. Lo hanno reso noto il Ministero dello Sviluppo economico di Roma e il Ministero dell'Economia, delle finanze e del rilancio di Parigi spiegando che «Italia e Francia riconoscono che il contesto attuale non consente di completare l'operazione prevista tra Chantiers de l'Atlantique e Fincantieri» e che «l'accordo di acquisto di azioni su Chantiers de l'Atlantique, firmato dallo Stato francese, da Fincantieri e Naval Group il 2 febbraio 2018, si concluderà il 31 gennaio 2021, dopo cinque proroghe ( del 5 febbraio 2018). I due dicasteri hanno specificato che «le parti hanno convenuto di non estendere nuovamente l'accordo, considerando che le incertezze senza precedenti sul mercato turistico non consentono di procedere alla prevista operazione tra Chantiers de l'Atlantique e Fincantieri».

«Sostenuta da entrambi i Paesi - hanno ricordato i due ministeri in una nota - questa operazione è stata avviata più di tre anni fa, ma la sua conclusione è stata soggetta all'approvazione della Commissione Europea che Il 30 ottobre 2019 aveva aperto un esame approfondito del progetto e aveva espresso preoccupazioni sull’impatto di questa operazione sulla competitività. Nel contesto dell'epidemia di Covid 19 e delle sue relative conseguenze sulla ripresa del mercato della cantieristica, la Commissione Europea non ha raggiunto una posizione finale sulla transazione. La Francia e l'Italia sono ora obbligate a trarre le necessarie conclusioni per consentire ad entrambe le società di concentrarsi sulla loro strategia di uscita dalla crisi e su nuovi progetti. Lo Stato francese rimane il principale azionista di Chantiers de l'Atlantique e supporta l'azienda attraverso questa crisi».

«Francia e Italia - prosegue la nota - restano pienamente impegnate ad approfondire la loro cooperazione nel campo navale e della cantieristica, in linea con le conclusioni del 34° vertice franco-italiano del 2017. Il lancio, il 18 maggio 2020, a Chantiers de l'Atlantique, della costruzione della prima delle quattro unità navali ausiliarie per il programma FLOTLOG per la Marina francese, la cui parte anteriore è affidata al cantiere Fincantieri di Castellammare di Stabia, testimonia la continua cooperazione tra i due Paesi e le due società. Inoltre, la joint venture Naviris tra Naval Group e Fincantieri è pienamente operativa da gennaio 2020 e sostenuta da Francia e Italia. Naviris ha iniziato attivamente a prospettare progetti di esportazione e ha lanciato progetti congiunti di R&T. La joint venture sta sviluppando anche progetti per entrambe le Marine Militari francese e italiana e per contesti più ampi, come lo sviluppo della corvetta europea per pattugliamento sostenuta dalla PESCO. Più in generale, Italia e Francia continuano a sostenere la cooperazione economica e industriale tra le imprese dei due Paesi».



