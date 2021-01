28 gennaio 2021

ZIM raccoglierà risorse inferiori alle attese con l'ingresso alla Borsa di New York

Il prezzo d'offerta unitario sarà di 15 dollari

L'approdo della ZIM al mercato azionario del New York Stock Exchange consentirà alla compagnia di navigazione israeliana di raccogliere risorse inferiori alle attese iniziali. La società di Haifa ha infatti reso noto che, invece che essere compreso come previsto fra 16 e 19 dollari, il prezzo d'offerta delle azioni ordinarie sarà pari a 15 dollari per ciascun titolo. Sarà inferiore anche il numero di azioni offerto: 14,5 milioni invece dei 17,5 milioni previsti in precedenza. Pertanto il valore massimo della raccolta sarà di 217,5 milioni di dollari invece dei previsti 332,5 milioni.

Inoltre a ciò si aggiungeranno 2,175 milioni di azioni (invece di 2,625 milioni previste inizialmente) da offrire in opzione ai sottoscrittori dell'Ipo al medesimo prezzo d'offerta unitario, per un totale di ulteriori 32,6 milioni (rispetto a 49,9 milioni dell'offerta precedente). Il totale massimo sarà quindi di 250,1 milioni rispetto ai precedenti 382,4 milioni di dollari.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec