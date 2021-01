28 gennaio 2021

Evergreen incrementerà la flotta di container di 44mila unità

Ordinati i primi contenitori alla cinese CXIC Group Container Co.

Evergreen Marine Corp. (Taiwan), Greencompass Marine ed Evergreen Marine (Hong Kong), società che fanno parte del gruppo armatoriale taiwanese Evergreen Marine Corporation, hanno deliberato di comprare 44.000 nuovi container. Le acquisizioni sono state avviate dalla Evergreen Marine Corp. (Taiwan) che ha ordinato alla cinese CXIC Group Container Co. la fornitura di 8.500 contenitori per un prezzo complessivo di oltre 45,4 milioni di dollari.







