28 gennaio 2021

Peggioramento delle performance di Wärtsilä nell'ultima parte del 2020

Nell'intero esercizio annuale il fatturato netto è calato del -11%

Nel quarto trimestre del 2020 si è accentuata la flessione dei risultati economici e dell'attività commerciale del gruppo finlandese Wärtsilä Corporation. L'azienda ha archiviato il periodo con un fatturato netto di 1,22 miliardi di euro, con un calo del -28% sul periodo ottobre-dicembre del 2019. L'utile operativo è diminuito del -45% scendendo a 90 milioni di euro e l'utile netto del -46% scendendo a 55 milioni di euro.

Rilevante anche la riduzione del valore dei nuovi ordini acquisiti durante il periodo che è risultato complessivamente di 1,12 miliardi di euro (-28%). Il valore del portafoglio ordini al 31 dicembre scorso si è attestato a 5,06 miliardi di euro, con una diminuzione del -14% sul 31 dicembre 2019.

Le sole divisioni Marine Power e Marine Systems, che si occupano rispettivamente della realizzazioni di motori e sistemi di propulsione navale e di attrezzature e sistemi per le unità navali, hanno ottenuto nuovi ordini rispettivamente per 440 milioni di euro (-33%) e 133 milioni di euro (-9%) e il valore dei rispettivi orderbook si è attestato a fine 2020 a 1,74 miliardi di euro (-23%) e 539 milioni di euro (-28%).

Nel quarto trimestre dello scorso anno la divisione Marine Power ha registrato un fatturato netto di 489 milioni di euro (-19%) ed un utile operativo di 42 milioni di euro (-55%), mentre la divisione Marine Systems ha totalizzato un fatturato netto di 167 milioni di euro (-40%) e un utile operativo di 15 milioni di euro (+31%).

Nell'intero esercizio annuale 2020 il fatturato netto del gruppo Wärtsilä è ammontato a 4,60 miliardi di euro, in calo del -11% sull'esercizio precedente, di cui 1,75 miliardi apportati dalla divisione Marine Power (-9%) e 808 milioni da quella Marine Systems (-15%). L'utile operativo di gruppo è stato pari a 234 milioni di euro (-35%), con un apporto di 134 milioni da Marine Power (-40%) e di 81 milioni da Marine Systems (+53%). L'utile netto è stato di 133 milioni di euro (-39%).

Lo scorso anno il gruppo ha acquisito nuovi ordini per 4,36 miliardi di euro (-18%), di cui 1,37 miliardi per Marine Power (-23%) e 539 milioni per Marine Systems (-28%).





