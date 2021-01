28 gennaio 2021

Gruber Logistics ha acquisito Combitras

L'azienda ha sedi a Cesena e Bologna

Gruber Logistics apre due nuove filiali in Emilia-Romagna attraverso l'acquisizione di Combitras, società - ha evidenziato l'azienda altoatesina - consolidatasi in trent'anni di esperienza come uno dei player principali dell'Emilia-Romagna sia per quanto riguarda le spedizioni di carichi parziali, sia nell'ambito della logistica integrata. Combitras ha sedi a Cesena e Bologna.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec