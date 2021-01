29 gennaio 2021

Progetto per il preavviso delle merci in arrivo nel porto di Trieste

Avviata la fase operativa

Ha avuto avvio con successo nei giorni scorsi, in via sperimentale, la fase operativa del progetto per il preavviso delle merci in arrivo nel porto di Trieste che è stato realizzato dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e il supporto operativo del Comando Generale della Guardia di Finanza. Il progetto nasce nell'ambito del tavolo tecnico permanente, istituito con il protocollo d'intesa del 12 ottobre scorso tra le Dogane e l'AdSP giuliana che ha lo scopo tra gli altri di digitalizzare le procedure doganali nel porto di Trieste, con l'obiettivo di ottimizzare i tempi di arrivo ed entrata nelle aree portuali, decongestionare i varchi portuali, automatizzare il visto entrare e uscire in Punto Franco, rilevare automaticamente anomalie sulla movimentazione delle merci e procedere al monitoraggio doganale e logistico dei flussi delle merci di rilevanza doganale.

La fase operativa ha visto la partecipazione graduale di operatori portuali con il supporto delle associazioni di spedizionieri e mira progressivamente ad utilizzare il preavviso di arrivo come strumento principale per l'accesso in porto.



