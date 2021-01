29 gennaio 2021

Nei prossimi giorni la pubblicazione del bando di gara per i servizi di rimorchio nel porto di Savona - Vado Ligure

La Capitaneria di Porto di Savona ha completato l'iter istruttorio per la definizione della documentazione tecnico-amministrativa

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di rimorchio nel porto di Savona - Vado Ligure, avviando così la procedura a seguito del completamento da parte della Capitaneria di Porto di Savona dell'iter istruttorio per la definizione della documentazione tecnico-amministrativa. Sarà possibile presentare domanda di partecipazione entro il 45° giorno dalla data di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.

Ricordando di essere l'autorità competente per il rilascio della concessione pluriennale ai sensi del Codice della Navigazione, la Capitaneria di Porto di Savona ha specificato che l'avvio della procedura rende l'autorità marittima savonese la prima sul territorio nazionale a mettere a gara il servizio di rimorchio dopo che il Codice dei Contratti Pubblici ha radicalmente innovato le modalità di aggiudicazione.

Inoltre la Capitaneria ha specificato che, in ossequio alle linee guida emanate nel 2019 dalla Divisione II della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali e il Trasporto Marittimo e per le Vie d'Acqua Interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché alle indicazioni chiarificatorie fornite dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, fin dalle prime fasi l'elaborazione del nuovo bando di gara e della relativa documentazione - quali il capitolato tecnico e il disciplinare di gara, redatti a cura della Capitaneria di porto di Savona quale stazione appaltante - hanno visto il coinvolgimento di tutti gli stakeholders del comparto del trasporto marittimo.

La Capitaneria ha precisato inoltre che la procedura si è rivelata complessa anche per l'avvio operativo della nuova piattaforma portuale APM a Vado Ligure che ha richiesto, in assenza di dati strutturali di riferimento, la necessità di prefigurare la futura organizzazione del servizio di rimorchio presso il terminal, stimando le esigenze dei nuovi traffici e delle tipologie di navi che vi scaleranno nei prossimi anni.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail