29 gennaio 2021

Attica ordina tre nuovi catamarani al cantiere navale norvegese Brødrene

La commessa ha un valore di 21 milioni di euro

Il gruppo armatoriale greco Attica ha ordinato al cantiere navale norvegese Brødrene la costruzione di tre catamarani che saranno impiegati nell'arcipelago greco delle isole Saroniche per sostituire unità navali attualmente in servizio. La commessa ha un valore complessivo di 21 milioni di euro. La consegna dei nuovi catamarani avverrà nel primo quadrimestre del 2022.

I nuovi mezzi saranno lunghi 36 metri, larghi 9,7 metri, avranno una velocità massima di 34 nodi e potranno trasportare 150 passeggeri.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec