01 febbraio 2021

Grimaldi potenzierà il collegamento marittimo ro-pax Livorno-Olbia

Nei prossimi giorni verranno immessi in servizio due cruise ferry di maggiore capacità

Dalla seconda metà di questo mese Grimaldi potenzierà il proprio collegamento marittimo ro-pax Livorno-Olbia con l'immissione dei cruise ferry Cruise Sardegna e Cruise Europa, navi lunghe 225 metri che possono raggiungere una velocità di crociera di 27,5 nodi. Ognuna delle unità può accogliere 2.850 passeggeri e 215 auto al seguito, nonché 3.050 metri lineari di carico rotabile, equivalenti a circa 185 trailer.

Grazie all'impiego di queste due navi, in un solo viaggio tra i due porti la compagnia potrà trasportare oltre 1.000 passeggeri, 120 auto e 65 trailer in più rispetto a quanto garantito finora.

Sulla rotta Livorno-Olbia la compagnia offre una partenza serale da entrambi i porti nei giorni di sabato e domenica, mentre dal lunedì al venerdì la frequenza dei collegamenti raddoppia con l'aggiunta di una partenza al mattino sia da Livorno che da Olbia. Inoltre, da giugno a settembre, il gruppo armatoriale garantirà da entrambi i porti due partenze al giorno, una al mattino ed una alla sera, sette giorni su sette.



