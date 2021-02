1 febbraio 2021

MSC Crociere ha preso in consegna la nuova ammiraglia MSC Virtuosa

Può ospitare 6.334 passeggeri e 2.421 membri dell'equipaggio

Oggi nel cantiere navale Chantiers de l'Atlantique a Saint-Nazaire la compagnia MSC Crociere ha preso in consegna la nave MSC Virtuosa che è la nuova ammiraglia nonché diciottesima unità della sua flotta. La nave, di 181mila tonnellate di stazza lorda, è lunga 331 metri, larga 43 metri e può trasportare 6.334 passeggeri e 2.421 membri dell'equipaggio ad una velocità massima di oltre 22 nodi.

MSC Virtuosa entrerà in servizio per la stagione estiva a partire dal prossimo 16 aprile con quattro crociere nel Mediterraneo di tre, quattro e dieci notti in partenza da Genova - homeport della compagnia a livello mondiale - per poi trasferirsi a Kiel (Germania), dove inizierà i suoi itinerari in Nord Europa.

Per MSC Crociere il 2021, oltre all'entrata in flotta di MSC Virtuosa, vedrà anche l'arrivo della nuova nave MSC Seashore che ad agosto porterà la flotta della compagnia a 19 unità, cui se ne aggiungeranno altre quattro entro il 2025.





