2 febbraio 2021

Fincantieri rafforza la divisione Navi Mercantili

L'obiettivo è di perseguire ulteriori opportunità di business e di ottimizzare le sinergie nel segmento crocieristico

Fincantieri ha annunciato il potenziamento della propria divisione Navi Mercantili con lo scopo - ha spiegato l'azienda navalmeccanica - di perseguire ulteriori opportunità di business e di ottimizzare le sinergie tra i settori delle nuove costruzioni e quello dei servizi post vendita nel segmento crocieristico. Con tale obiettivo Fincantieri ha incluso la divisione Servizi nella divisione Navi Mercantili al fine di istituire un unico punto di riferimento per gli armatori.

Inoltre l'azienda ha precisato che il potenziamento comprende anche l'inclusione delle attività di supervisione e coordinamento di Fincantieri Services USA, filiale di Miami che è al cuore di tutte le attività di assistenza e dei servizi post vendita del gruppo negli Stati Uniti per le navi da crociera. Daniele Fanara sarà posto a capo di questa business unit e sarà coadiuvato da Andrew Toso in qualità di vice, riportando direttamente a Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione Navi Mercantili.

«Considerando che una nave su tre dell'attuale flotta crocieristica mondiale è stata costruita da noi - ha commentato l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono - questa operazione ci consentirà di sfruttare appieno il patrimonio di esperienza e conoscenza delle nostre diverse piattaforme navali. Potremo così offrire ai nostri clienti attività sempre più specializzate ed avanzate che consentiranno di rinnovare e allungare la vita delle navi».



