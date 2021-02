2 febbraio 2021

Protocollo d'intesa tra l'AdSP dello Stretto e l'Agenzia delle Dogane

L'obiettivo è la digitalizzazione delle procedure doganali

L'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato al potenziamento dello sviluppo della digitalizzazione delle procedure doganali, all'efficientamento del sistema portuale ed alla diffusione dei benefici fiscali assicurati da una corretta e puntuale applicazione della normativa doganale. L'attività sarà principalmente incentrata sull'implementazione del tracciamento logistico delle merci, requisito fondamentale per la realizzazione del processo di digitalizzazione delle procedure doganali nel porto.

Fra le altre iniziative oggetto dell'accordo, la digitalizzazione delle procedure riguardanti l'imbarco e lo sbarco nonché l'ingresso e l'uscita dai nodi e varchi portuali e lo sviluppo delle potenzialità delle ZES della Sicilia Orientale e della Calabria, nei cui territori di competenza sono compresi i porti dello Stretto (Messina, Tremestieri, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio Calabria), mediante i benefici connessi alla possibile istituzione di Zone Franche Doganali intercluse.



