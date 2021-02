2 febbraio 2021

Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti della Sardegna è calato del -17,1%

In controtendenza rotabili e rinfuse secche

Nel 2020 il traffico delle merci nei porti della Sardegna è ammontato complessivamente a 38,36 milioni di tonnellate, con una diminuzione del -17,1% sull'anno precedente, di cui 22,23 milioni di tonnellate di carichi allo sbarco (-21,7%) e 16,12 milioni di tonnellate all'imbarco (-9,8%).

La contrazione è stata generata dalla flessione del -18,9% dei volumi movimentati sia nel segmento delle merci varie che in quello delle rinfuse liquide. Nel primo il traffico è stato di 11,59 milioni di tonnellate, di cui 11,36 milioni di tonnellate di rotabili (+3,9%) e 224mila tonnellate di merci in container (-66,5%), mentre i rimanenti carichi si sono azzerati rispetto a 2,69 milioni di tonnellate di altre merci varie movimentate nel 2019.

Il totale dei carichi liquidi è stato di 22,60 milioni di tonnellate, di cui 12,10 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (-16,7%), 9,86 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-21,0%), 280mila tonnellate di prodotti chimici (-39,4%), 193mila tonnellate di prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi e gas naturale (-3,3%) e 170mila tonnellate di altre rinfuse liquide (-17,6%).

Nel settore delle rinfuse solide il dato complessivo è stato di 4,17 milioni di tonnellate, con una crescita del +1,7% sul 2019. I carboni sono ammontati a 1,60 milioni di tonnellate (-8,1%), i minerali, cementi e calci a 1,16 milioni di tonnellate (-20,6%), i cereali a 459mila tonnellate (-19,2%), prodotti chimici a 342mila tonnellate (+6.314,7%), le derrate alimentari, i mangimi e gli oleaginosi a 183mila tonnellate (+144,7%), i prodotti metallurgici a 85mila tonnellate (+29,6%) e le altre rinfuse secche a 335mila tonnellate (+89,6%).

Nel segmento dei passeggeri, il traffico movimentato nei porti sardi dai traghetti è stato di 2,96 milioni di persone (-40,6%), quello dei servizi locali di 492mila persone (-56,6%) e il traffico crocieristico di quasi 6mila passeggeri (-96,8%).





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail