3 febbraio 2021

Joint venture tra Chemikalien Seetransport e Dr. Peters nel segmento dello ship management

La nuova società si chiamerà CST/DS Shipmanagement

La compagnia armatoriale Chemikalien Seetransport (CTS) di Amburgo ha concordato con il gestore di investimenti Dr. Peters Group (DPG) di Dortmund la costituzione con effetto immediato di una joint venture nel campo dello ship management. La nuova società si chiamerà CST/DS Shipmanagement e ingloberà la gran parte delle attività di ship management della DS Schiffahrt e della DS Tankers, entrambi filiali della DPG.

Le due parti hanno specificato che la flotta gestita sarà accresciuta, in particolare nel segmento delle navi cisterna, ed hanno precisato che, indipendentemente dalla joint venture, Chemikalien Seetransport, DS Tankers e DS Schiffahrt continueranno ad esistere come società indipendenti, con Chemikalien Seetransport, in particolare, che continuerà ad ampliare la propria quota di mercato quale una delle principali compagnie di navigazione tedesche dotata di una flotta di 40 navi tanker e rinfusiere.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail