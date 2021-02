5 febbraio 2021

Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Long Beach è cresciuto del +21,9%

È il nuovo record per il mese di gennaio

Anche lo scorso mese è proseguita la sostenuta crescita del traffico dei container movimentato dal porto di Long Beach in atto consecutivamente dallo scorso luglio. A gennaio 2021, infatti, lo scalo portuale californiano ha movimentato un traffico containerizzato pari a 764mila teu, con un incremento del +21,9% sul gennaio dello scorso anno. Il deciso rialzo è stato generato, così come nei mesi precedenti, dal notevole aumento degli sbarchi di container pieni e della movimentazione di contenitori vuoti, volumi di traffico che lo scorso mese sono stati pari rispettivamente a 364mila teu (+17,5%) e 284mila teu (+36,1%). Dopo essere tornato a salire lo scorso dicembre, nel mese successivi si è accentuata anche la crescita degli imbarchi di container pieni che sono ammontati a 116mila teu (+7,0%).

Il dato di traffico dello scorso mese costituisce il nuovo record di traffico containerizzato del porto americano per il mese di gennaio. Il precedente record era stato stabilito nel gennaio 2018 con 658mila teu.







