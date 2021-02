8 febbraio 2021

Seaspan ordina due nuove portacontainer da 24.000 teu

A Yangzijian Shipbuilding commesse per la costruzione di 29 navi dall'inizio dell'anno

Oggi Seaspan Corporation ha annunciato l'emissione di un ordine per la costruzione di due portacontainer da 24.000 teu che saranno prese in consegna nella prima metà del 2023. La società non ha specificato a quale cantiere navale è stata assegnata la commessa. Sempre oggi, tuttavia, la cinese Yangzijian Shipbuilding ha reso noto di aver ottenuto un ordine per la realizzazione di due portacontenitori della medesima capacità, a sua volta senza specificare il nome del committente.

Seaspan ha specificato che, dopo essere state prese in consegna, le due nuove navi saranno poste a noleggio presso una primaria compagnia marittima per la durata di 18 anni. Attualmente Seaspan ha una flotta di 127 portacontainer per una capacità di stiva complessiva di 1.073.000 teu. Con le due nuove unità annunciate oggi e le cinque nuove portacontainer da 12.200 teu il cui ordine è stato reso noto lo scorso dicembre, nei prossimi due anni la capacità della flotta salirà di altri 109.000 teu.

Intanto Yangzijian Shipbuilding ha precisato che dall'inizio dell'anno si è assicurata ordini del valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari per la costruzione di 29 navi, di cui quattro portacontenitori da 24.000 teu, dieci portacontenitori da 4.600 teu, otto portacontainer da 1.800 teu, e sette rinfusiere, di cui una di 82.300 tonnellate di portata lorda, quattro di 66.000 tonnellate di portata lorda e due di 31.800 tpl.



