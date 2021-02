8 febbraio 2021

Corso di formazione pilota di Fincantieri sui fondamenti della cybersecurity

È stato realizzato in collaborazione con l'Accademia Italiana della Marina Mercantile

Fincantieri, attraverso la sua controllata E-phors specializzata nella fornitura di servizi e prodotti di cybersecurity, in partnership con l'Accademia Italiana della Marina Mercantile, ha realizzato un corso di formazione pilota con l'obiettivo di introdurre gli ufficiali di coperta ai fondamenti della cybersecurity. Il percorso formativo, della durata di tre giorni, rientra all'interno del progetto dell'Accademia finanziato dalla Commissione europea “Common Maritime Education Standards in the West Mediterranean” ed è stato realizzato anche grazie alla collaborazione del Cetena (Centro per gli studi di Tecnica Navale), società del gruppo Fincantieri specializzata nella ricerca e nella consulenza in ambito maritime.

Ricordando che oggi un attacco informatico può generare gravi conseguenze operative e finanziarie per un'organizzazione, ma quando l'obiettivo delle incursioni è il settore marittimo potrebbero verificarsi pesanti ripercussioni sulla sicurezza del personale di bordo, la salvaguardia dell'ambiente e l'affidabilità economico-finanziaria dei trasporti via mare, Fincantieri ha spiegato che lo scopo del corso, composto da sessioni teoriche alternate a simulazioni pratiche, è stato dunque sviluppare le capacità analitiche dei partecipanti per aiutarli a riconoscere e gestire alcuni incidenti informatici che possono verificarsi sulle infrastrutture digitali delle navi.

Le principali tematiche affrontate sono state il ruolo e l'importanza dei sistemi digitali che equipaggiano le navi moderne, il panorama delle minacce informatiche che interessano i sistemi di bordo e le potenziali conseguenze per il personale, le attuali normative che guidano la disciplina informatica per il settore marittimo, i principali modelli di attacco. Grazie al Full Bridge Simulator del Cetena gli ufficiali hanno anche potuto applicare sul campo le pratiche sicure da adottare per ridurre il verificarsi di incidenti informatici e sviluppare la capacità di identificare e reagire a un incidente informatico che impatti i sistemi di plancia.



