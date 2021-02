8 febbraio 2021

Boluda compra la società di rimorchio portuale di Algeciras

Il gruppo iberico ha una flotta di oltre 300 rimorchiatori

Il gruppo spagnolo Boluda Corporación Marítima ha comprato la Amarradores del Puerto de la Bahía de Cádiz, la società di rimorchio portuale che opera nel porto di Algeciras. Boluda è attiva nel settore dei servizi di rimorchio attraverso la divisione Boluda Towage che ha una flotta di oltre 300 di rimorchiatori impiegati in porti in Europa, Africa, America Latina e Oceano Indiano.







