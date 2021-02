9 febbraio 2021

Prevista una stabile crescita nella maggior parte delle grandi economie dell'OCSE

Ciò vale anche per l'area dell'euro, incluse Germania, Francia e Italia

I Composite Leading Indicator (CLI), gli indici definiti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) con lo scopo di fornire una previsione a breve termine dei punti di svolta dei cicli economici, indicano una crescita stabile nella maggior parte delle grandi economie dell'OCSE. In particolare - ha reso noto oggi l'Organizzazione - gli indici continuano ad indicare una crescita stabile negli USA, in Giappone e nell'area dell'euro, incluse Germania, Francia e Italia. L'indice relativo al Canada punta ad una stabilizzazione della crescita, mentre per il Regno Unito segnala ancora una rallentamento dell'economia.

Tra le principali economie emergenti, i CLI relativi al settore manifatturiero della Cina e all'India e al Brasile indicano un costante aumento della crescita, mentre l'indice per la Russia segnala una crescita stabile.





