9 febbraio 2021

Global Ship Lease compra sette portacontenitori da 6.000 teu

Hanno un'età media di circa 20 anni. L'investimento è di 116 milioni di dollari

Global Ship Lease (GSL), società che ha una flotta di 43 portacontainer di proprietà poste a noleggio presso primarie compagnie di navigazione, ha annunciato di aver acquisito altre sette portacontenitori della capacità di 6.000 teu, navi post-Panamx dell'età media di circa 20 anni. L'investimento ammonta complessivamente a 116 milioni di dollari. Anche queste sette unità sono state noleggiate a primarie compagnie con contratti della durata minima di 36 mesi per ciascuna nave con opzione per estendere la durata di due anni.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec