10 febbraio 2021

La genovese Alpha Maritime Services apre tre nuovi uffici negli Stati Uniti

Sono situati a Miami, Fort Lauderdale e New York

L'azienda logistica genovese Alpha Maritime Services ha aperto tre nuovi uffici negli Stati Uniti. Attraverso le nuove sedi di Miami, Fort Lauderdale e New York, la società italiana mira a servire tutto il mercato americano via mare (FCL/LCL), via aerea e via terra, curando anche “in house” le operazioni doganali su tutto il territorio statunitense.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec