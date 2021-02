10 febbraio 2021

Quest'anno Confetra celebra il proprio 75esimo anniversario

Nicolini illustra le iniziative in programma per celebrare la storia della Confederazione

In occasione della riunione odierna della prima giunta di quest'anno della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra), il presidente Guido Nicolini ha illustrato le iniziative in cantiere per il 75esimo anniversario della costituzione dell'organizzazione che è nata a Roma il 13 Aprile 1946: «siamo - ha sottolineato Nicolini - i custodi di una storia importante. Da 75 anni Confetra rappresenta l'unico sistema confederale nazionale autonomo interamente dedicato alla rappresentanza dell'intera industry logistica nazionale e di tutta la filiera del trasporto merci. Pur se con le limitazioni fisiche imposte dalle attuali normative, e senza eccessivi fronzoli vista la tragedia che stiamo ancora vivendo a causa della pandemia, non possiamo non ricordare una storia gloriosa che rappresenta le nostre radici, che coincide con la storia italiana del settore, e che ci proietta nel futuro».

«Da oggi e per tutto l'anno - ha spiegato Nicolini - ci accompagnerà un nuovo logo commemorativo della nostra data di nascita, riuniremo tutti i past president e diversi opinion leader del settore per rileggere insieme i momenti cruciali di questi 75 anni. Abbiamo commissionato ad alcuni giovani ricercatori delle più prestigiose università italiane una pubblicazione di raccolta delle posizioni assunte da Confetra nel dibattito pubblico, dal dopoguerra a oggi, in materia di infrastrutture e trasporti. Stiamo digitalizzando l'atto costitutivo del 1946 e realizzando una mostra fotografica multimediale così che, attraverso i social media, anche i più giovani possano entrare in contatto con le tappe più significative della nostra lunga avventura. Al servizio della logistica, dell'economia e del Paese».



