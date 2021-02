11 febbraio 2021

Nel 2020 i terminal portuali di HHLA hanno movimentato 6,8 milioni di container (-10,6%)

Il traffico intermodale è stato di 1,5 milioni di teu (-1,9%)

L'impresa terminalista tedesca Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ha reso note le principali voci del bilancio preliminare dell'esercizio annuale 2020, documento che presenta ricavi pari a circa 1,30 miliardi di euro rispetto a 1,38 miliardi nel 2019 e un utile operativo di circa 123 milioni di euro rispetto a 221 milioni nell'esercizio precedente. L'azienda ha precisato che l'EBIT ha risentito delle limitazioni alle attività determinate dalle iniziative per contrastare la pandemia di coronavirus. Inoltre nel quarto trimestre del 2020 è stato attuato un accantonamento di circa 43 milioni di euro nell'ambito dell'implementazione del programma di ristrutturazione nella divisione Container.

Lo scorso anno la sola divisione di terminalismo portuale Port Logistics ha registrato ricavi pari a 1,27 miliardi di euro rispetto a 1,35 miliardi nell'esercizio 2019 ed un EBIT di circa 110 milioni di euro rispetto a 204 milioni nell'anno precedente.

Complessivamente il traffico dei container movimentati nel 2020 dai terminal portuali di HHLA è stato pari a quasi 6,8 milioni di teu (-10,6%), mentre le spedizioni intermodali sono ammontate a più di 1,5 milioni di teu (-1,9%).





