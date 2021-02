11 febbraio 2021

Nei prossimi giorni inizierà la fase finale di definizione del progetto della nuova Diga Foranea di Genova

A fine primavera la soluzione progettuale prescelta verrà consegnata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Concluso lo scorso 4 febbraio, dopo quattro settimane, il dibattito pubblico sulla realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha reso noto che il prossimo 19 febbraio si terrà la presentazione della relazione finale del coordinatore del dibattito pubblico, Andrea Pillon, alla presenza di Caterina Cittadino, presidente della Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico, e di Giuseppe Catalano, coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

Il 28 febbraio sarà invece il turno dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale che presenterà il dossier conclusivo relativo alla prossima realizzazione dell'opera, con il presidente Paolo Signorini che relazionerà sui perché del processo partecipativo, sui risultati ottenuti e soprattutto sulla scelta di alternativa progettuale che l'ente portuale porterà avanti con particolare riferimento ai contributi pervenuti dalla Capitaneria di Porto e dal Corpo Piloti.

Quindi dal primo marzo a fine aprile la società di ingegneria Technital completerà il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e lavorerà alla soluzione progettuale prescelta, che verrà poi consegnata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini delle ulteriori fasi di progettazione e approvazione dell'opera che porteranno alla sua realizzazione finale.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail