12 febbraio 2021

NYK ordina quattro navi PTCT alla cinese China Merchants Jinling Shipyard (Nanjing) Co.

Avranno una capacità di trasporto di 7.000 auto

Il gruppo armatoriale giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK) ha ordinato al cantiere navale cinese China Merchants Jinling Shipyard (Nanjing) Co. la costruzione di quattro navi garage con propulsione alimentata a gas naturale liquefatto. Le quattro Pure Car Truck Carrier (PCTC) saranno consegnate tra il 2022 e il 2023 e - ha reso noto la compagnia nipponica - verranno impiegate per il trasporto di veicoli da e per l'Europa e/o il Medio Oriente.

Le quattro nuove unità, di 72.800 tonnellate di stazza lorda, saranno lunghe 199,9 metri, larghe 38,0 metri ed avranno una capacità di 7.000 auto.







