12 febbraio 2021

Accordo RINA - SDARI per progettare la prima nave al mondo alimentata con metanolo e ammoniaca

Sviluppata inizialmente per una tanker, la tecnologia potrà essere utilizzata anche per altri tipi di nave

La società italiana di classificazione RINA e l'istituto di progettazione navale Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute (SDARI) del gruppo navalmeccanico cinese China State Shipbuilding Corporation (CSSC) hanno siglato un accordo per lo sviluppo della prima nave al mondo che potrà essere alimentata con metanolo o ammoniaca. Nell'ambito dell'intesa SDARI si concentrerà sullo sviluppo del concept design mentre RINA, mettendo in campo anche l'esperienza nell'utilizzo di carburanti alternativi, accerterà il rispetto delle normative internazionali.

RINA ha spiegato che il progetto offrirà la possibilità di comprendere l'utilizzo sia dell'ammoniaca sia del metanolo su una nave cisterna e porrà le basi per l'applicazione della stessa tecnologia ad altri tipi di nave. Inoltre la tedesca MAN Energy Solutions fornirà le sue competenze di primo livello nella tecnologia del dual fuel.

«La progettazione delle navi - ha evidenziato Giosuè Vezzuto, executive vice president Marine del RINA - è già all'avanguardia in tema di efficienza energetica e, con l'utilizzo di carburanti alternativi, l'industria dello shipping potrà raggiungere gli ambiziosi obiettivi IMO 2030 e 2050 per la riduzione delle emissioni. Una nave progettata appositamente per l'utilizzo di ammoniaca e metanolo come combustibili è una soluzione che guarda al futuro. Questo è un traguardo che si inserisce tra le iniziative del RINA dedicate alla transizione energetica e siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa che crediamo andrà a beneficio dell'intero settore».

«SDARI - ha dichiarato il vicepresidente dell'istituto cinese, Wang Gang Yi - punta molto sul settore ricerca e sviluppo per progettare navi sempre più efficienti e studiare l'utilizzo delle fonti di energia innovative e sostenibili. Siamo determinati a trovare soluzioni progettuali sempre più efficaci e lieti di collaborare con il RINA su obiettivi comuni per poter raggiungere gli obiettivi di riduzione di emissioni fissati dall'IMO per il 2030 e il 2050».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail