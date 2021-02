12 febbraio 2021

Seaspan ha ordinato a Samsung Heavy Industries dieci portacontainer da 15.000 teu che saranno noleggiate alla ZIM

Le navi saranno alimentate a gas naturale liquefatto

Oggi Seaspan Corporation ha reso noto di aver ordinato al cantiere navale sudcoreano Samsung Heavy Industries (SHI) la costruzione di cinque portacontainer alimentate a gas naturale liquefatto e della capacità di 15.000 teu con opzione per la realizzazione di altre cinque navi dello stesso tipo, unità che saranno noleggiate per un periodo di 12 anni ad una primaria compagnia di linea, compagnia che è la ZIM.

In concomitanza con questo annuncio, infatti, Seaspan e la compagnia di navigazione israeliana ZIM hanno annunciato un accordo per il noleggio a lungo termine di dieci portacontenitori da 15.000 teu alimentate a LNG che saranno utilizzate dalla ZIM sulle rotte tra l'Asia e la costa orientale degli USA. Seaspan inizierà a prendere in consegna le nuove navi a partire dal primo semestre del 2023.

Il presidente e amministratore delegato della ZIM, Eli Glickman, ha evidenziato che tale accordo, del valore di oltre un miliardo di dollari, è fondamentale per la compagnia israeliana in quanto consente di conseguire due obiettivi strategici, ovvero soddisfare la crescente domanda di capacità sulla rotta Asia-East Coast USA e investire in navi “verdi” in grado di soddisfare la domanda dei clienti di ridurre le emissioni di CO2.

Al 30 settembre scorso la flotta della Seaspan era costituita da 127 portacontainer per una capacità di carico complessiva pari a 1,07 milioni di teu. Dallo scorso dicembre la compagnia ha annunciato ordini per la costruzione di 17 navi, di cui cinque della capacità di 12.000 teu e due da 24.000 teu a cui si aggiunge l'ordine odierno per dieci unità da 15.000 teu, che comporteranno l'immissione in flotta di ulteriore capacità pari a 259.000 teu.



