12 febbraio 2021

Firmato l'accordo per la fusione dei porti di Anversa e Bruges

Il consiglio di amministrazione della Port of Antwerp Bruges si insedierà il prossimo mese

Le amministrazioni comunali di Anversa e Bruges hanno sottoscritto oggi un accordo che prevede l'avvio della procedura di fusione dei rispettivi porti di Anversa e Zeebrugge a conclusione della quale i due scali portuali saranno operati sotto la comune denominazione di Porto di Anversa-Bruges. Le trattative per la fusione dei porti erano state avviate alla fine del 2019 ( del 21 ottobre 2019).

I due enti hanno sottolineato che con la fusione il sistema portuale di Anversa-Bruges, con un traffico annuo di 278 milioni di tonnellate, diventerà il porto europeo più importante in quanto a traffico containerizzato con un traffico di 157 milioni di tonnellate all'anno, per un volume movimentato pari a 13,8 milioni di teu, uno dei più grandi porti per il traffico delle rinfuse (81,6 milioni di tonnellate di carichi liquidi e 13,3 milioni di carichi secchi) e il più grande porto europeo per traffico di autovetture con 2,2 milioni di veicoli. Inoltre il sistema portuale rappresenta oltre il 15% del traffico di gas naturale liquido in transito in Europa, continuando inoltre ad essere il più importante hub portuale europeo per i prodotti chimici. Anversa-Bruges sarà anche il principale porto crocieristico del Benelux con oltre 860mila passeggeri.

La procedura di fusione avviata oggi prevede che il prossimo mese si insedi il consiglio di amministrazione della Port of Antwerp Bruges che, oltre a presidente e vicepresidente, sarà costituito da tre rappresentanti della città di Bruges, incluso il vicesindaco, e da sei rappresentanti della città di Anversa, incluso il sindaco, e da quattro membri indipendenti.



