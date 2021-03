4 marzo 2021

Duisport segna un nuovo record di traffico containerizzato annuale

Nel 2020 il traffico complessivo delle merci è diminuito del -3%

Lo scorso anno duiport, il più grande terminal intermodale europeo che è gestito da Duisburger Hafen, società che possiede il porto fluviale di Duisburg, ha movimentato un traffico di quasi 59 milioni di tonnellate di merci, con un calo del -3% circa rispetto al 2019 determinata dalla contrazione del traffico di carbone.

Se il volume di traffico complessivo ha registrato una flessione, nel 2020 il solo traffico containerizzato movimentato dal terminal intermodale tedesco ha raggiunto una quota record essendo stato pari a 4,2 milioni di teu, con una crescita del +5% sull'anno precedente.





