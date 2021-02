16 febbraio 2021

Hutchison Ports gestirà il nuovo porto saudita di JCPDI, sul Mar Rosso

L'attività operativa inizierà il prossimo anno

Il gruppo terminalista Hutchison Ports di Hong Kong ha siglato un accordo per investire nella realizzazione del nuovo porto saudita di JCPDI (Jazan City for Primary and Downstream Industries) e per gestire i terminal multipurpose dello scalo portuale che sarà situato presso la Jazan Economic City, nella provincia di Jazan che è collocata sulla costa sudorientale del Mar Rosso. Il nuovo porto sarà dotato di un container terminal, di un termina per merci varie e di un terminal per rinfuse solide. Le banchine saranno poste su fondali della profondità di -16,5 metri. Secondo le previsioni, la prima fase del container terminal, che avrà una linea di banchina di 730 metri, diventerà operativa all'inizio del prossimo anno.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec