16 febbraio 2021

Hapag-Lloyd preannuncia risultati finanziari trimestrali eccellenti

Habben Jansen: ci aspettiamo che anche il risultato per il 2021 sarà nel suo complesso significativamente superiore

Hapag-Lloyd prevede di archiviare il primo trimestre di quest'anno con un rilevante ulteriore miglioramento dei risultati finanziari a seguito - ha spiegato la compagnia di navigazione tedesca - di una domanda di trasporto marittimo containerizzato «eccezionalmente elevata» che - ha specificato l'azienda - «ha condotto a livelli dei noli assai più elevati».

Hapag-Lloyd prevede che i valori dell'EBITDA e dell'EBIT relativi al primo trimestre del 2021 saranno significativamente più alti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare, l'EBITDA atteso è di almeno 1,8 miliardi di dollari rispetto ai 517 milioni di dollari del primo trimestre del 2020, mentre l'utile operativo previsto è di almeno 1,5 miliardi di euro rispetto a 176 milioni nei primi tre mesi dello scorso anno.

Inoltre la compagnia ritiene che anche i valori dell'EBITDA e dell'EBIT dell'intero esercizio annuale 2021 supereranno abbondantemente i rispettivi dati dell'esercizio precedente, previsione - ha puntualizzato Hapag-Lloyd - che è tuttavia soggetta a notevole incertezza a causa di una serie di fattori tra cui un'attuale volatilità superiore alla media dei noli, le sfide operative determinate dagli attuali colli di bottiglia infrastrutturali e l'incapacità di prevedere l'ulteriore corso della pandemia di Covid-19 e il relativo impatto sull'economia.

«Nel primo trimestre - ha spiegato l'amministratore delegato Rolf Habben Jansen - registreremo risultati assai elevati, ma prevediamo una normalizzazione con il progredire dell'anno. Stiamo ancora sperimentando tempi di riconsegna dei container più lenti, una significativa congestione nei porti di tutto il mondo, capacità limitata di trasporto ferroviario e stradale e inoltre continuano a permanere i rischi connessi alla pandemia di coronavirus. Nonostante ciò ci aspettiamo che anche il risultato per il 2021 sarà nel suo complesso significativamente superiore al livello dell'anno passato».



