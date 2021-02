16 febbraio 2021

AIDA rinvia l'inizio della stagione crocieristica 2021 al 20 marzo

Annuncio a seguito dell'estensione del lockdown decisa dal governo federale tedesco

AIDA Cruises, la compagnia per il mercato tedesco che attraverso Costa Crociere fa capo al gruppo americano Carnival Corporation, ha annunciato la cancellazione delle crociere programmate nelle prossime settimane a causa della decisione del governo federale tedesco di estendere sino al prossimo mese il periodo di lockdown per contenere la pandemia di coronavirus. La compagnia ha spiegato inoltre che molte delle regioni di destinazione delle crociere hanno adottato misure che limitano in modo significativo i viaggi internazionali sino alla prossima primavera.

AIDA ha quindi stabilito di cancellare le crociere previste originariamente dal 6 al 19 marzo prossimi e di rinviare l'inizio della stagione crocieristica 2021 al 20 marzo con la prima crociera della nave AIDAperla nelle Isole Canarie.







