17 febbraio 2021

Costa riprenderà le attività crocieristiche il 27 marzo e il 2 maggio con due navi

Le altre crociere in programma sino a fine maggio saranno cancellate

Costa Crociere annuncia la riorganizzazione della ripresa delle proprie attività crocieristiche che saranno riattivate il 27 marzo prossimo con il rientro in servizio della nave Costa Smeralda e il successivo 2 maggio con la Costa Luminosa, mentre le altre crociere in programma sino a fine maggio saranno cancellate.

Il 27 marzo l'ammiraglia Costa Smeralda riprenderà il mare per effettuare gli itinerari già programmati, con mini-crociere di tre e quattro giorni, o in alternativa un'intera crociera di sette giorni, con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari. Dal primo maggio Costa Smeralda tornerà invece a proporre crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale, che visiteranno Italia (Savona, Civitavecchia e Palermo), Francia (Marsiglia) e Spagna (Barcellona e Palma di Maiorca).

La seconda nave, Costa Luminosa, rientrerà in servizio il 2 maggio da Trieste, e il giorno successivo da Bari, confermando il suo programma di crociere di una settimana in Grecia e Croazia.



