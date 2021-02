19 febbraio 2021

Prorogato il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la rotta marittima Civitavecchia-Olbia

Pubblicate le gare per per la continuità marittima sulle linee Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e Termoli-Tremiti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato la proroga del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l'esercizio del servizio di continuità marittima della linea Civitavecchia-Olbia con obblighi di servizio pubblico (OSP), termine che - originariamente fissato alle ore 13 del prossimo 25 febbraio - è stato prorogato alle ore 13 del prossimo 12 marzo.

Inoltre sono state pubblicate le gare per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto di continuità marittima sulle rotte Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e Termoli-Tremiti.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec