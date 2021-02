19 febbraio 2021

La WTO avverte che il rimbalzo del commercio mondiale potrebbe essersi già esaurito

Diversi indicatori suggeriscono che il picco potrebbe essere già stato raggiunto

L'attuale prosecuzione del forte rimbalzo degli scambi commerciali potrebbe non durare a lungo. L'avvertimento è della World Trade Organization (WTO) che avvisa che il picco dei commerci mondiali potrebbe essere già stato raggiunto. Annunciando l'ultima lettura del proprio barometro degli scambi commerciali mondiali, la WTO spiega che se, dopo il rimbalzo dei commerci mondiali avvenuto nel terzo trimestre dello scorso anno dopo il precedente rilevante crollo causato dagli effetti della pandemia di Covid-19, la crescita degli scambi commerciali è continuata ad essere consistente anche nell'ultimo trimestre del 2020, tuttavia è improbabile che tale ritmo prosegua nel primo semestre del 2021 in quanto - specifica la WTO - i principali indicatori segnalano che il picco è già stato raggiunto. In particolare, tutti gli indici dei componenti che vanno a comporre la lettura del Goods Barometer risultano in linea con il trend o al di sopra di questo, ma alcuni mostrano già segni di decelerazione e prossimamente altri potrebbero diminuire.

La WTO avverte inoltre che l'attuale lettura del barometro potrebbe non evidenziare appieno la recrudescenza della pandemia con la comparsa di nuove varianti del virus, evoluzione che - sottolinea l'Organizzazione Mondiale del Commercio - nel primo trimestre di quest'anno senza dubbio peserà sugli scambi commerciali.

Illustrando lo stato di alcune primari indici, la WTO spiega che quelli degli ordini all'esportazione (103,4%) e dei prodotti automobilistici (99,8), che - precisa la WTO - sono tra i principali indicatori più affidabili del commercio mondiale - di recente hanno entrambi raggiunto il picco ed hanno iniziato a perdere slancio. Invece gli indici del trasporto containerizzato (107,3) e del trasporto aereo (99,4) risultano entrambi ancora in crescita, sebbene dati raccolti con frequenza maggiore suggeriscono che il trasporto containerizzato abbia subito una decelerazione dall'inizio dell'anno. Inoltre gli indici dei componenti elettronici (105,1) e delle materie prime (106,9) si situano nettamente al di sopra del trend, ma ciò potrebbe riflettere un temporaneo accumulo di scorte. Secondo la WTO, questi andamenti, nel loro insieme, suggeriscono che lo slancio della crescita dei commerci mondiali potrebbe a breve raggiungere il picco, se questo non è già stato raggiunto.



