19 febbraio 2021

In calo la consistenza della flotta mercantile greca

A fine 2020 era costituita da 1.832 navi (-2,1%) per 40,4 milioni di tsl (-4,9%)

Nel 2020 la consistenza della flotta mercantile greca è diminuita del -2,1% in termini di numero di navi, essendo scesa da1.871 unità nel 2019 a 1.832, ed è calata del -4,9% in termini di tonnellate di stazza lorda delle navi di bandiera greca, essendo il totale risultato pari a 40,4 milioni di tsl rispetto a 42,5 milioni di tsl nell'anno precedente. La riduzione più rilevante è stata quella delle navi cisterna che al 31 dicembre scorso erano 466 (-6,6%) per complessive 27,0 milioni di tsl (-6,5%). Più contenuta la flessione delle navi per carichi secchi che sono scese del -2,2% a 404 unità per 12,0 milioni di tonnellate di stazza lorda (-1,5%). Le navi passeggeri sono cresciute del +0,9% a 704 unità per quasi 1,3 milioni di tsl (-3,0%). Al 31 dicembre scorso le navi di altra tipologia erano 258 (-1,1%) per 94mila tsl (+5,1%).

Delle 1.832 navi della flotta al 31 dicembre 2020 le più nuove (sino a cinque anni d'età) erano 143 (il 7,8% del totale) per 8,4 milioni di tsl (20,9% del totale), per cali rispettivamente del -17,3% e -15,8% sul 31 dicembre 2019. Le navi dell'età compresa tra cinque e dieci anni erano 177 (9,7%) per 11,0 milioni di tsl (27,1%), per incrementi del +2,3% e +5,3%. Le navi tra 10 e 15 anni erano 265 (14,5%) per 10,4 milioni di tsl (25,7%), per diminuzioni del -1,9% e -1,8% sul 2019. Le navi tra 15 e 20 anni erano 202 (11,0%) per 6,9 milioni di tsl (17,2%), per cali del -9,0% e -7,2%. Le navi tra 20 e 25 anni erano 120 (6,6%) per 586mila tsl (1,4%), rispettivamente con una crescita del +11,1% e una flessione del -21,3%. Le navi tra 25 e 30 anni erano 97 (5,3%) per 121mila tsl (0,3%), per cali del -1,0% e -55,9%. Al 31 dicembre scorso le navi dell'età di più di 30 anni erano 828 (45,2%) per 3,0 milioni di tsl (7,3%), rispettivamente con un aumento del +0,1% e un tonnellaggio di stazza lorda invariato rispetto all'anno precedente.









