22 febbraio 2021

Kuehne+Nagel compra la taiwanese Apex

L'azienda ha circa 1.600 dipendenti e sede nelle Isole Cayman

Il gruppo logistico elvetico Kuehne+Nagel ha siglato un accordo vincolante per comprare la taiwanese Apex International Corporation, azienda fondata nel 2001 con sede nelle Isole Cayman che, con circa 1.600 dipendenti, è diventata una delle principali società di spedizioni in Asia e nel mercato transpacifico. Nel 2019 Apex ha registrato un fatturato di 11,8 miliardi di dollari di Taiwan (350 milioni di euro).

Il presidente di Kuehne+Nagel International, Joerg Wolle, ha evidenziato come l'acquisizione si inquadri nella strategia di crescita del gruppo svizzero nel mercato asiatico: «negli ultimi anni - ha spiegato - Kuehne+Nagel ha ampliato e sviluppato la propria attività nella regione dell'Asia e del Pacifico. Oggi siamo uno dei principali attori e stiamo ulteriormente accelerando la nostra crescita e il nostro impatto in questa regione. Quella dell'Asia-Pacifico ha da tempo dimostrato di essere una regione che è uno dei motori più importanti del commercio mondiale. L'acquisizione di Apex - ha sottolineato Wolle - rappresenta un'ulteriore importante pietra miliare nella nostra strategia e un significativo traguardo per le ambizioni del gruppo in Asia-Pacifico».



