23 febbraio 2021

Lo scorso anno il traffico dei container nel porto maltese di Marsaxlokk è calato del -10%

Arrivate due nuove gru di banchina

Dopo il calo del -18% del traffico containerizzato movimentato nel 2019 dal porto di Marsaxlokk, flessione seguita a sette anni consecutivi di crescita, anche nel 2020 il volume di traffico dei container passato attraverso lo scalo portuale maltese è risultato in diminuzione essendo stato pari ad oltre 2,4 milioni di teu, con una riduzione del -10% rispetto a 2,7 milioni di teu nell'anno precedente.

Intanto nei giorni scorsi in porto sono giunte due nuove gru di banchina che Malta Freeport Terminal, la società che gestisce il container terminal, aveva ordinato alla tedesca Liebherr con un investimento di 20 milioni di euro. I mezzi di sollevamento, con uno sbraccio di 72 metri, potranno lavorare su portacontainer della capacità di 23.000 teu.









