24 febbraio 2021

I sindacati annunciano l'interruzione del negoziato per il rinnovo del Ccnl della logistica

I lavoratori del settore - sottolineano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - meritano il giusto riconoscimento e il giusto rispetto

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno annunciato l'interruzione dei negoziati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della logistica, del trasporto merci e delle spedizioni denunciando «inaccettabili condizioni» proposte dalle parti datoriali. «Chiediamo - hanno specificato le tre organizzazioni sindacati - l'immediato ritiro delle pretestuose e inaccettabili richieste delle parti datoriali e qualora l'atteggiamento non venisse modificato saremo costretti a mettere in campo ogni azione utile affinché si proceda al rinnovo del contratto scaduto da 14 mesi».

«L'incomprensibile posizione delle aziende - hanno spiegato Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - ha interrotto il negoziato, mentre noi vogliamo approdare ad una maggiore qualificazione del settore dei trasporti e della logistica. Le controparti ci presentano un elenco che palesa una riduzione dei diritti dei lavoratori sotto il profilo del costo del lavoro, delle tutele sindacali e la decurtazione del trattamento economico, per elencare solo alcuni dei punti più critici».

«Durante la fase pandemica - hanno concluso i sindacati - la logistica, l'ultimo miglio delle consegne e l'autotrasporto hanno rappresentato un elemento centrale per la tenuta dell'Italia e meritano il giusto riconoscimento e il giusto rispetto».



