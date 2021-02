24 febbraio 2021

Nuovo collegamento intermodale tra Anversa e Vienna

Sarà gestito dalla Mediterranean Shipping Company

Nei giorni scorsi è stato inaugurato un nuovo collegamento intermodale tra il porto di Anversa e il terminal intermodale Vienna Sud della capitale austriaca che è gestito dalla Terminal Service Austria (TSA) del gruppo ferroviario austriaco ÖBB. Dall'inizio del prossimo mese di aprile il servizio avrà una frequenza di due rotazioni alla settimana, con capacità di trasporto ferroviario pari a 92 teu, e sarà gestito dalla compagnia di navigazione Mediterranean Shipping Company (MSC).





