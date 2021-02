24 febbraio 2021

Nel 2021 nella flotta taiwanese di portacontainer entreranno 46 nuove navi

La capacità di trasporto sarà accresciuta di 330mila teu

Quest'anno la capacità di trasporto di container dell'industria taiwanese dello shipping sarà incrementata notevolmente con l'immissione nelle flotte di 46 nuove navi portacontenitori per una ulteriore capacità di stiva pari a circa 330mila teu. Il dato è stato reso noto oggi in occasione di una riunione indetta dal ministro dei Trasporti di Taipei, Lin Chia-Lung, per esaminare l'impatto che la carenza di trasporto containerizzato dovuta agli effetti della pandemia di Covid-19 sta avendo sulle importazioni ed esportazioni nazionali.

L'industria del trasporto marittimo containerizzato di Taiwan è costituita essenzialmente dalle compagnie di navigazione Evergreen Marine Corporation, Yang Ming Line e Wan Hail Lines.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec