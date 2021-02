25 febbraio 2021

Il governo ha nominato i sottosegretari

Al MIT sono viceministri Teresa Bellanova e Alessandro Morelli e sottosegretario Giancarlo Cancelleri

Ieri il Consiglio dei ministri ha nominato trentanove sottosegretari, di cui sei assumeranno le funzioni di viceministro. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati nominati viceministri Teresa Bellanova (Italia Viva) e Alessandro Morelli (Lega Nord) e Giancarlo Cancelleri (Movimento 5 Stelle) nella carica di sottosegretario che già ricopriva nel precedente governo Conte II.







