25 febbraio 2021

Nell'ultimo trimestre del 2020 il traffico delle merci nel porto di Amburgo è tornato a crescere

La ripresa è stata generata dall'aumento delle rinfuse

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno, dopo quattro periodi trimestrali consecutivi di calo, il traffico delle merci movimentato dal porto di Amburgo è tornato a crescere essendo stato pari a circa 33,1 milioni di tonnellate, con un rialzo del +3% circa sul quarto trimestre del 2019, di cui circa 18,3 milioni di tonnellate di carichi allo sbarco (+3%) e 14,7 milioni di tonnellate all'imbarco (+2%). L'incremento complessivo del traffico è stato generato dal ritorno ad un trend positivo, dopo sei trimestri di flessione, del traffico delle rinfuse che è stato pari a circa 10,5 milioni di tonnellate (+13%), di cui 7,5 milioni di tonnellate di rinfuse secche (+12%) e tre milioni di tonnellate di rinfuse liquide (+11%). In lieve diminuzione, invece, il traffico delle merci varie che si è attestato a 22,6 milioni di tonnellate (-1%), con un traffico containerizzato che è stato pari a circa 2,2 milioni di teu (-3%), di cui 1,9 milioni di teu pieni (-5%) e 200mila vuoti (-23%).

Nell'intero 2020 il porto tedesco ha movimentato un totale di 126,3 milioni di tonnellate di merci, con una contrazione del -7,6% sull'anno precedente, di cui 70,1 milioni di tonnellate di merci allo sbarco (-10,6%) e 56,1 milioni di tonnellate all'imbarco (-3,5%). Le merci varie sono ammontate complessivamente a 87,8 milioni di tonnellate (-7,9%), con un traffico dei contenitori che è risultato pari a 8,5 milioni di teu (-7,9%), di cui 7,5 milioni pieni rispetto a 8,2 milioni nel 2019 e 1,0 milioni vuoti rispetto a 1,1 milioni nel 2019. Il solo traffico containerizzato di import-export è stato pari globalmente a 5,5 milioni di teu rispetto a 5,8 milioni nel 2019, mentre quello di transhipment ha totalizzato 3,0 milioni di teu rispetto a 3,4 milioni nell'anno precedente. Il solo traffico dei container complessivo con Cina e Hong Kong, che è il principale partner commerciale del porto di Amburgo, in questo settore d'attività, è diminuito scendendo da altre 2,6 milioni di teu nel 2019 ad oltre 2,4 milioni nel 2020. In calo anche il traffico complessivo delle rinfuse con 38,5 milioni di tonnellate movimentate (41,3 milioni nel 2019), di cui 11,6 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (12,6 milioni), 7,5 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (6,3 milioni) e 19,4 milioni di tonnellate di carichi movimentati con benna (22,4 milioni).









