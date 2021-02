25 febbraio 2021

Il porto di Barcellona stabilisce il proprio record di traffico per il mese di dicembre

Record storico di traffico containerizzato (in tonnellate) a dicembre 2020 e nel quarto trimestre dell'anno

Lo scorso dicembre il porto di Barcellona ha registrato il proprio nuovo record di traffico per questo mese avendo movimentato oltre 6,0 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +21,1% sul dicembre 2019 e un rialzo di 384mila tonnellate rispetto al precedente picco stabilito nel dicembre 2018. A dicembre 2020 lo scalo portuale catalano ha segnato anche il nuovo record, in questo caso assoluto, del traffico containerizzato che è ammontato a 3,5 milioni di tonnellate (+36,2%), record storico che non è tale se il traffico dei container viene conteggiato in termini di contenitori da 20' (teu) movimentati essendo stati trattati 305mila teu (+24,9%) (il record storico è stato conseguito nel maggio 2019 con 322mila teu). Lo scorso dicembre il traffico delle merci convenzionali è stato pari a 848mila tonnellate (+0,7%), quello delle rinfuse liquide a 1,2 milioni di tonnellate (+3,2%) e quello delle rinfuse solide a 384mila tonnellate (+34,3%).

Nel quarto trimestre del 2020, interrompendo un periodo di quattro trimestri consecutivi di flessione, il traffico movimentato dallo scalo spagnolo è cresciuto del +8,2% essendo stato di 17,0 milioni di tonnellate rispetto a 15,7 milioni nell'ultimo trimestre dell'anno precedente. Il traffico containerizzato ha conseguito il nuovo record assoluto trimestrale con 9,8 milioni di tonnellate (+21,1%), picco che non è tale in termini di container da 20 piedi in quanto il traffico è risultato di 883mila teu (+14,7%), inferiore quindi al picco storico di 901mila teu nel terzo trimestre del 2018. Le merci convenzionali sono diminuite del -7,5% scendendo a 2,6 milioni di tonnellate. Le rinfuse liquide sono state 3,3 milioni di tonnellate (-4,4%) e quelle secche 1,1 milioni di tonnellate (+2,8%).

Nell'intero anno 2020 il traffico complessivo è stato di 58,5 milioni di tonnellate, in calo del -11,2% sul 2010, di cui 32,0 milioni di tonnellate di carichi containerizzati (-6,4%) con una movimentazione di contenitori pari a 2.958.040 teu (-11,0%) - inclusi quasi 1,2 milioni di teu in transito (-15,9%) e 1,8 milioni in import-export (-7,4%) -, 9,6 milioni di tonnellate di merci convenzionali (-16,9%), 12,9 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (-19,8%) e 4,0 milioni di tonnellate di rinfuse solide (-0,6%). Nel settore dei passeggeri il traffico è stato di 858mila persone (-81,5%), di cui 199mila crocieristi (-93,7%) e 659mila passeggeri dei traghetti (-55,8%).

Intanto l'Autorità Portuale di Barcellona ha autorizzato il gruppo armatoriale italiano Grimaldi ad ampliare l'area del terminal per rotabili Grimaldi Terminal Barcelona di oltre 27mila metri quadri, che si aggiungeranno all'area di 64mila metri quadri dell'attuale concessione. Inoltre la durata del contratto di concessione, originariamente di 15 anni, è stata prorogata di altri sei anni. Il gruppo armatoriale si è impegnato ad effettuare ulteriori investimenti per l'approntamento della nuova area pari a più di quattro milioni di euro.









