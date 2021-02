25 febbraio 2021

Nuovi servizi intermodali di Kombiverkehr fra Germania, Belgio, Olanda e Italia

Collegamenti tra l'Interporto di Mortara e Krefeld, Ghent e Rotterdam

La tedesca Kombiverkehr apre questa settimana tre nuovi collegamenti intermodali tra Germania, Belgio, Olanda e Italia via San Gottardo che connetteranno l'Interporto di Mortara (Pavia) con il terminal tedesco di Krefeld, quello belga di Ghent e quello olandese di Rotterdam RSC.

«Con i treni da e per Mortara nel nord Italia - ha spiegato il direttore commerciale di Kombiverkehr, Peter Dannewitz - stiamo rafforzando i nostri servizi attraverso il corridoio del San Gottardo che diventerà sempre più importante per i nostri clienti. In combinazione con i servizi attraverso Brennero e Tauri, che offriamo assieme a Mercitalia Intermodal - ha sottolineato Dannewitz - in futuro avremo una gamma di opzioni di trasporto sulle più importanti rotte europee Germania-Italia- Benelux-Italia e Scandinavia-Italia con l'utilizzo di tutte e tre le direttrici, senza lasciare insoddisfatta la domanda dei clienti».







