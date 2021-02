26 febbraio 2021

The Italian Sea Group presenta domanda di ammissione al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana

Global coordinator dell'operazione è Intermonte

The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie presso il Mercato Telematico Azionario (MTA) e, ove ne ricorrano i presupposti, sul segmento STAR, e ha presentato anche formale richiesta a Consob di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo.

Global coordinator dell'operazione è Intermonte che agirà anche in qualità di sponsor e specialista. Berenberg è joint bookrunner. Ambromobiliare Spa agisce in qualità di advisor finanziario della società.







